Zazzaroni: «Dzeko imprescindibile! Inter e Napoli le migliori per due motivi»

All’indomani della vittoria di San Siro contro il Napoli, Ivan Zazzaroni ha parlato della prestazione dell’Inter e di Dzeko. Per il direttore del Corriere dello Sport, le due rimangono le squadre più forti

IMPRESCINDIBILE − Nel suo editoriale Ivan Zazzaroni, si è concentrato sul match di San Siro e su Dzeko: «Doveva essere il Grande Giorno. Lo è stato solo per l’Inter. Al di là degli 8 punti che lo tengono ancora lontano dal Napoli, ha trovato la prestazione, l’intensità, la pienezza delle linee e avuto la conferma dell’imprescindibilità di Dzeko. Attaccante capace di fare reparto tanto con Lukaku quanto con Lautaro o Correa. Oltre che da solo, a prescindere dalla struttura fisica. Nell’occasione proprio Dzeko e con lui Barella, Mkhitaryan e Dimarco hanno consentito a Inzaghi di realizzare la partita che sognava e di battere con merito il Napoli. Un Napoli discreto. Non eccezionale come nei primi mesi, che non è andato oltre il palleggio insistito. E che, soprattutto nella prima parte, è stato più volte graziato dall’avversario. L’Inter subito in palla e il Napoli sconfitto per la prima volta in campionato hanno dato il senso della novità post-Qatar. E già immagino i discorsi di chi anticipava rallentamenti spallettiani che in realtà non ritrovo nella storia».

MIGLIORI − Ancora Zazzaroni sulla forza del campionato: «Napoli e Inter hanno molto più degli altri. Anche nell’idea, oltre che nella qualità degli interpreti. Hanno un maggior numero di scelte di livello, vantaggio impagabile quando il calendario ti costringe a giocare tre volte a settimana. In termini strettamente tecnico-tattici: hanno il movimento senza palla, più soluzioni di gioco e alternative per il portatore. E difensori con piedi “educati”, gente in grado di uscire di casa con le chiavi in tasca. Non è poco: è tanto. È tutto».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni