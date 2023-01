Lukaku è tornato! Fuori per oltre due mesi, manda una segnale alla Serie A – TS

Romelu Lukaku è tornato a giocare una gara ufficiale dopo oltre due mesi. Secondo Tuttosport, un chiaro messaggio al resto della Serie A dopo la vittoria con il Napoli. Non ha segnato, ma è in crescita e si vede.

È TORNATO – Romelu Lukaku ieri sera contro il Napoli ha mandato un messaggio a tutti, all’Inter e chissà, forse anche al campionato. Il belga non giocava una gara ufficiale con l’Inter da oltre due mesi (dal 29 ottobre contro la Sampdoria), da titolare addirittura da 131 giorni (26 agosto, contro la Lazio a Roma). È rimasto in campo per 65 minuti e, con una condizione ovviamente lontana dal 100%, ha fatto però vedere cosa potrà dare all’Inter. Lukaku nella preparazione invernale ha lavorato sodo, a volte anche più dei compagni. Voleva lasciarsi alle spalle i guai alla coscia sinistra e un Mondiale deludente vissuto da comparsa nelle prime due gare e da protagonista negativo nella decisiva sfida del girone contro la Croazia. Romelu Lukaku è tornato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini