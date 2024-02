Zara: «L’Inter fa come il Napoli un anno fa! Trovata una cosa in più»

Per Zara l’Inter è ormai proiettata a vincere la Serie A, nonostante non sia attesa da una trasferta agevole come quella di Lecce. Il giornalista dà i numeri in relazione alla capolista precedente, il Napoli del 2022-2023, parlando a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport.

AL TOP – Furio Zara indica i dati: «L’Inter ha due punti in meno rispetto al Napoli dopo le stesse partite. Il Napoli l’anno scorso aveva scavato un fossato tra sé e le inseguitrici, l’Inter lo sta facendo anche se ci ha messo qualche settimana in più. Ha anche trovato le riserve e questa mi sembra la nota di rilievo: penso a Marko Arnautovic, che ha segnato con la Salernitana nell’ultima gara di Serie A e in Champions League contro l’Atlético Madrid. È un giocatore in più per Simone Inzaghi, per una squadra che ha nettamente distanziato le avverasrie e si avvia a conquistare lo scudetto della seconda stella».