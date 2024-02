Precedenti Lecce-Inter: al Via del Mare gara meno a senso unico

Lecce-Inter è in programma alle 18 e nei precedenti al Via del Mare non c’è un percorso quasi netto come al Meazza. Anzi: l’ultima vittoria ha permesso di interrompere una lunga serie negativa.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il Lecce-Inter numero 20 in trasferta. Poco più della metà le vittorie nerazzurre, 11, pur avendo raggiunto la doppia cifra il 7 febbraio 2009: 0-3 con i gol di Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo e Dejan Stankovic per la squadra di José Mourinho. Per rivedere un successo c’è voluto l’esordio della scorsa stagione, il 13 agosto 2022, con Denzel Dumfries decisivo sull’ultimo pallone (al 95′) per dare la vittoria per 1-2 dopo che avevano segnato Romelu Lukaku e Assan Ceesay. Poi 5 pareggi e 3 sconfitte, contando anche la Coppa Italia, con 34 gol fatti e 15 quelli subiti. Nella sola Serie A lo storico è 10 affermazioni interiste, 3 salentine e 4 pareggi, con 30 reti all’attivo e 13 al passivo.

STRISCIA POSITIVA – L’ultimo dei precedenti fra Inter e Lecce è la gara d’andata, 2-0 il 23 dicembre coi gol di Yann Bisseck nel primo tempo e Nicolò Barella (su spettacolare assist di Marko Arnautovic) nella ripresa. Al Meazza ci sono ben 10 vittorie consecutive all’attivo, serie aperta il 4 novembre 2001 con una facile vittoria per 2-0, e spesso in goleada. Ma al Via del Mare, come evidenziato dai numeri già visti in precedenza, è tutta un’altra storia. Uno dei pochi a essere sempre riuscito a fare bene in Puglia è Alvaro Recoba, più volte decisivo quando gli è capitato di giocare nello stadio dei salentini. Contando tutti i precedenti fra Inter e Lecce, fra casa e trasferta, su 37 incontri 26 sono finiti ai nerazzurri, 4 ai pugliesi e 7 pareggi, con 82 gol segnati e 21 subiti.