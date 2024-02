Lecce-Inter, rivoluzione Inzaghi: ben sette cambi di formazione!

È iniziata la domenica di Lecce-Inter e Inzaghi sembra intenzionato a ribaltare la formazione rispetto alla partita contro l’Atlético Madrid. Si prevedono ben sette cambi.

LE NOVITÀ – Per Lecce-Inter ci sono due modifiche obbligate nella formazione di Simone Inzaghi dall’Atlético Madrid martedì. Ossia i due estremi: portiere e uno dei due attaccanti. La febbre ha fermato Yann Sommer, torna in campo Emil Audero per la prima volta in questa Serie A. L’infortunio di Marcus Thuram in Champions League dà per scontata la modifica davanti, e non è sicuro che sia l’unica. Questo perché Inzaghi non esclude di far rifiatare anche Lautaro Martinez. Nel caso giocherebbero ovviamente Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, altrimenti solo uno (più facile l’austriaco del cileno). Il ballottaggio è aperto. Non ha recuperato Francesco Acerbi, questo fa sì che almeno una scelta sia obbligata: Stefan de Vrij al centro della difesa, come nelle ultime uscite.

FORMAZIONE RIBALTATA – L’Inter che alle 18 si vedrà sul campo del Lecce, oltre a de Vrij e (forse) Lautaro Martinez, potrebbe avere solo altri due “reduci” dalla Champions League. L’insostituibile Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. Quest’ultimo perché Carlos Augusto è dato terzo di difesa, al posto di Alessandro Bastoni, l’armeno perché non rifiata mai. Ma cambia il resto del centrocampo, col ritorno dal 1′ di Davide Frattesi dopo l’infortunio per Nicolò Barella e la grande chance Kristjan Asllani per Hakan Calhanoglu. Col turco reduce dalla peggior prestazione stagionale contro l’Atlético Madrid. In difesa si rivede Yann Bisseck, autore del gol del vantaggio nella partita d’andata del 23 dicembre, con Benjamin Pavard fuori e pronto a tornare mercoledì contro l’Atalanta. Infine Denzel Dumfries per Matteo Darmian, settimo cambio. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Lecce-Inter: Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.