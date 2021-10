Zara: «Inter chiamata a reazione con la Juventus. Inzaghi, fatica ammessa»

L’Inter affronterà la Juventus alle ore 20.45. Il giornalista Furio Zara, in collegamento con 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ritiene che i nerazzurri di Inzaghi debbano msotrare una reazione dopo il KO con la Lazio.

AAA RISCATTO CERCASI – Sarà un derby d’Italia infuocato quello in programma al Meazza. Per Furio Zara le due squadre si presentano alla supersfida in maniera differente: «L’Inter arriva a questa partita faticando. L’ha detto lo stesso Simone Inzaghi, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. La Juventus ci arriva di corto muso, come dice Massimiliano Allegri, vincendo tutte le partite con un gol di scarto. L’Inter ha il miglior attacco, ventitré gol, la Juventus arriva da sei vittorie di fila ma credo sia la sua ultima chiamata per lo scudetto. L’Inter è invece chiamata a una reazione, dopo la sconfitta con qualche veleno dell’Olimpico».