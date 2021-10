Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus spareggio d’Italia! Doppia finale

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La doppia finale. Domenica speciale con Roma-Napoli (18 e Inter-Juventus (20.45) mentre il Milan vola in testa. La provocazione di Inzaghi: «Avversario a terra? Andiamo avanti».

TUTTOSPORT

Spareggio d’Italia. Stasera Inter-Juventus, sfida fondamentale per scegliere la squadra che resterà in scia a Napoli e Milan. Allegri: «Loro favoriti». Inzaghi: «Per noi è la partita della svolta».