Zanetti: «VAR? Si trovi equilibrio. Errori, tutto in buona fede»

Zanetti ha partecipato ieri sera a un evento manageriale a Cernobbio, dove ha presentato la società Oltre Consulting di cui è presidente. L’ex capitano dell’Inter ha anche risposto a una domanda sul VAR, molto discusso in queste prime tre giornate per certe interpretazioni soprattutto sui rigori.

NUOVA ESPERIENZA – Javier Zanetti, che resta vice president dell’Inter, è ora presidente di Oltre Consulting (nuovo business hub dedicato allo sport e all’entertainment). Le sue parole sul palco ieri sera a Cernobbio, riprese da Tuttosport: «Il mio percorso, dopo tanti chilometri fatti in campo, mi ha portato a decidere di intraprendere una carriera come manager. Mi sono preparato all’Università Bocconi, che mi ha permesso di avere una visione dello sport molto più ampia. Questo nuovo cammino che stiamo iniziando a percorrere è una grandissima opportunità, perché credo che lo sport sia uno strumento di grande impatto. Chi fa parte di Oltre Consulting può mettere a disposizione delle aziende, oltre alle grandi competenze, i nostri valori umani. Abbiamo tante ambizioni, ma ci piace lavorare con umiltà per poter fare la differenza».

LA DISCUSSIONE – Si è parlato molto di arbitri, soprattutto per gli episodi di Juventus-Bologna e i rigori dati al Milan. Zanetti dà una sua opinione sul VAR: «Credo che, come in tutto, bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, dopodiché gli errori ci saranno sempre e le polemiche anche, soprattutto in un Paese come il nostro. Ma tutto è in buona fede, il VAR si può migliorare e la cosa più importante è che ci sia trasparenza».

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati