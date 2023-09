Inter-Fiorentina, cambio tra i pali. Italiano sceglie davanti – CdS

Cambio tra i pali in vista di Inter-Fiorentina dopo la sfida di UEFA Conference League contro il Rapid Vienna. Ma non solo: secondo il Corriere dello Sport, chiara anche la scelta in attacco per Vincenzo Italiano.

CAMBI IN VISTA – In vista di Inter-Fiorentina di questa sera, Vincenzo Italiano prepara il suo undici titolare con anche qualche cambio rispetto alla sfida di UEFA Conference League contro il Rapid Vienna. Specialmente tra i pali, dove Christensen prenderà il posto da titolare di Terracciano. A destra spazio a Kayode al posto di Dodò, mentre in attacco la scelta di Vincenzo Italiano è chiara: spazio a Beltran, che toglie il posto da titolare a Nzola.

PROBABILE UNDICI – Questo il probabile 4-2-3-1 di Italiano per Inter-Fiorentina: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran.