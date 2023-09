Inter-Fiorentina, ulteriore conferma per Inzaghi: probabile 11 – TS

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, gara in programma questa sera a San Siro. Ulteriore conferma per Simone Inzaghi, come riporta Tuttosport, con lo stesso undici contro Monza e Cagliari.

CONFERMA – Tre indisponibili per Simone Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina, che conferma così il suo undici titolare anche per la gara di questa sera. Non saranno della partita, infatti, Alexis Sanchez, Francesco Acerbi e Stefano Sensi. In campo dal primo minuto ancora Yann Sommer tra i pali con il terzetto Bastoni, de Vrij, Darmian. Sulle fasce sempre presenti Dimarco e Dumfries, mentre al centro recupera Mkhitaryan che agirà a sinistra con Barella a destra e Calhanoglu davanti alla difesa. Thuram vince il ballottaggio con Arnautovic al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il probabile undici di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.