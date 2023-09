Inter-Fiorentina, Italiano ritrova in formazione la sorpresa del debutto – TS

Prosegue l’avvicinamento a Inter-Fiorentina, che si giocherà alle 18.30. Stando alle informazioni di Tuttosport, nei viola Italiano è intenzionato a rimettere in formazione un giocatore che aveva ben impressionato alla prima.

I CAMBI – Inter-Fiorentina si gioca a neanche settantadue ore dalla partita che i viola hanno vinto 2-0 col Rapid Vienna giovedì alle 20, conquistando l’accesso alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Lì ha fatto doppietta Nicolas Gonzalez, decisiva per ribaltare l’1-0 dell’andata: l’argentino è a quattro gol in altrettante gare ufficiali. Vincenzo Italiano pensa di rimettere titolare Michael Kayode, terzino destro classe 2004 protagonista sia agli Europei Under-19 vinti a luglio con l’Italia sia all’esordio in Serie A contro il Genoa quindici giorni fa, prima di essere fermato da un infortunio. Nella Fiorentina il centravanti contro l’Inter, sempre secondo Tuttosport, sarà Lucas Beltran anziché M’Bala Nzola. Da trequartista agirà Giacomo Bonaventura, in gol nelle ultime due sfide al Meazza, anche perché sono indisponibili sia Antonin Barak (dal precampionato) sia Abdelhamid Sabiri (fastidio al ginocchio). In porta favorito Pietro Terracciano su Oliver Christensen ma è ballottaggio aperto. Questa la probabile formazione di Italiano per Inter-Fiorentina, secondo Tuttosport: P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran.