Zanetti: «Lautaro Martinez un riferimento, importante per l’Inter»

Javier Zanetti ha parlato della crescita incredibile degli ultimi anni di Lautaro Martinez. L’ex capitano dell’Inter ha descritto così su Diario Olé il calciatore.

CAPITANO – Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter in finale di Champions League. Javier Zanetti ne ha parlato in questo modo: «Oggi Lautaro Martinez per noi è un attaccante molto importante. È un riferimento. Non solo per quelle che sono le sue caratteristiche, ma per la dedizione, la generosità. Ha avuto un’evoluzione impressionante da quando è arrivato in Italia. Non è facile per un attaccante adattarsi al calcio italiano. Ha fatto molto bene e oggi è un riferimento. Non solo per noi, ma per la nazionale argentina».