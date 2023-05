De Grandis: «Inter, crescita esponenziale. Delusione campionato»

A Stefano De Grandis non basta l’ultimo ottimo periodo di forma per cancellare i passati mesi. Il giornalista parla su Sky Sport di delusione a proposito della Serie A dell’Inter.

SCELTE – Stefano De Grandis parla in questo modo dei nerazzurri: «La formazione dell’Inter in finale di Champions League sarà la stessa. L’unico dubbio è Mkhitaryan, Brozovic sta indietro. Darmian sarà il terzo difensore, Dzeko-Lautaro la coppia d’attacco. Nell’ultimo periodo l’Inter ha avuto una crescita esponenziale, non soltanto in coppa ma anche la costanza in campionato mettendo sotto tutti dopo la Lazio. Secondo me la squadra vale di più delle 11 sconfitte, il campionato è una delusione. Va dato atto però alla forza di Inzaghi di vincere sempre le gare secche».