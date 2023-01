Zanetti: «Lasciamoci alle spalle il passato, Empoli però più consapevole»

Paolo Zanetti prima di Empoli-Torino dopo la vittoria di San Siro con l’Inter, su DAZN ha sottolineato il buon momento della squadra, ma vuole lasciare tutto alle spalle per raggiungere gli obiettivi di squadra.

DOPO MILANO – Paolo Zanetti va oltre la vittoria contro l’Inter, ma sottolinea la consapevolezza della squadra: «I punti che abbiamo accumulato in classifica non sono pochi ma non sono sufficienti per raggiungere il nostro obiettivo. La Serie A la conosciamo bene, testa bassa e pedalare. Lasciamoci alle spalle quello che è passato, però abbiamo un po’ più di consapevolezza».