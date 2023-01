Bennij: «Hakimi è sbocciato all’Inter, il PSG non sfrutta le sue qualità»

Aziz Bennij, ex nazionale marocchino, ha parlato riguardo Achraf Hakimi e del suo periodo all’Inter con cui ha vinto lo Scudetto.

QUALITÀ – L’ex nazionale marocchino Aziz Bennij ha parlato ai microfoni di Le Parisien riguardo il momnto di Achraf Hakimi: «Achraf è sbocciato e si è affermato al Borussia Dortmund e all’Inter. Ma a Parigi è influenzato dal rispetto per gli idoli, vuole accontentarli e si mette al loro servizio. Può diventare un razzo se ha gli spazi giusti, ma il PSG non sfrutta le sue qualità di divoratore di spazi. Sul suo lato destro serve solo a contenere. Il circuito preferenziale è a sinistra, per permettere a Kylian Mbappé o Neymar di prendersi gli spazi o di rientrare sul piede destro. Se Lionel Messi avesse dieci anni in meno, probabilmente vedremmo di più Hakimi». A Milano le porte saranno sempre aperte per un suo ritorno, davanti ai tifosi che non hanno mai potuto vederlo a San Siro.