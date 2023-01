Carboni: «Monza? Per me è una grande opportunità, ringrazio Galliani»

Franco Carboni ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, del suo passaggio al Monza, dove ha scelto la maglia numero 11.

OPPORTUNITÀ – Franco Carboni ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset riguardo il suo passaggio al Monza: «Mio padre mi ha parlato di questa società molto bene. Per me è una grande opportunità. Devo molto a Galliani e Berlusconi, hanno fatto la storia del calcio. Sono stati per tanto tempo ad alti livelli vincendo di tutto. La settimana con la Nazionale Argentina e con Messi è stata un sogno, un’esperienza unica». L’argentino è in prestito per un anno e mezzo con opzione di riscatto dei brianzoli e contro riscatto dell’Inter.