Zanetti: «L’Inter crede allo sport come valori positivi. Lavoro CSI straordinario»

L’Inter, nella giornata di giovedì, ha annunciato di aver avviato una raccolta fondi tramite Wishraiser assieme al CSI (vedi articolo). Il vice president Zanetti commenta l’iniziativa evidenziando i motivi per i quali la società ha deciso di intervenire in tal senso.

IL VALORE – Javier Zanetti spiega la scelta di avviare la raccolta fondi: «Crediamo molto nello sport come mezzo per veicolare valori positivi quali inclusione, spirito di squadra, impegno e aggregazione sociale. In questo senso il lavoro sul territorio del Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Milano è straordinario. L’Inter è entusiasta di dare il suo contributo con questa campagna di raccolta fondi su Wishraiser, siamo certi che i nostri tifosi parteciperanno numerosi».

Fonte: inter.it