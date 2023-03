Zanetti: «Inter, no alibi. Lautaro Martinez? Dimostrata una cosa. Onana…»

Zanetti, alla presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, ha spronato l’Inter. Poi le sue considerazioni anche su Lautaro Martinez e Onana. Pupi precedentemente si era anche espresso su Lukaku (vedi articolo)

PORTIERI − Zanetti spende belle parole nei confronti dell’ex compagno: «Pagliuca è stato un grandissimo compagno, io arrivai molto giovane all’Inter e mi ha insegnato tanto. È stato uno dei portieri più forti della storia dell’Inter. Onana portiere affidabile, positivo, trasmette questo e credo stia facendo molto bene. Il calcio è cambiato e anche il ruolo del portiere, si gioca molto con i piedi».

NESSUN ALIBI − Poi Zanetti ha parlato così sul rendimento dei nerazzurri: «Mancanza di continuità? Nessuno cerca alibi, ho sentito le parole del mister e quelle di Lautaro Martinez dopo Bologna. Si deve ripartire. Ci sono tanti impegni ravvicinati e importanti, già da domenica, e bisogna subito ripartire. Noi consapevoli di aver lasciato dei punti per strada, non bisogna cercare dei colpevoli. Inzaghi deve dare di più? Tutti devono dare di più».

APPARTENENZA − Infine, Zanetti chiude sulla fascia da capitano e non solo: «Lautaro Martinez capitano? Sta dimostrando da quando è arrivato all’Inter il senso di appartenenza. Champions League? Siamo molto fiduciosi, l’Inter ha affrontato l’andata con grande personalità. A Porto non sarà facile, ma faremo di tutto per passare il turno».