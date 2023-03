Inter, avviata una raccolta fondi con Wishraiser e il CSI: premi in palio

L’Inter si schiera al fianco del CSI (Centro Sportivo Italiano), avviando una raccolta fondi tramite la piattaforma Wishraiser per sostenere la valorizzazione della pratica sportiva. Chi partecipa può anche ottenere alcuni dei premi in palio, che includono la partita con la Juventus: ecco come funziona.

L’INIZIATIVA – “L’Inter promuove una raccolta fondi a sostegno del Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Milano e della sua mission di educare giovani e meno giovani attraverso lo sport come strumento di integrazione. L’iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma Wishraiser e terminerà martedì 14 marzo 2023. Chi partecipa ha la possibilità di vincere un’esperienza unica: assistere il prossimo 19 marzo alla sfida di campionato Inter-Juventus con accesso alla Milano Lounge e visitare il quartier generale dell’Inter.

La società nerazzurra ha scelto di stare al fianco del Centro Sportivo Italiano nelle sue attività sul territorio milanese a favore dell’educazione e dell’inclusione tramite la valorizzazione della pratica sportiva, con particolare attenzione alle aree cittadine e alla popolazione che esprimono maggiore necessità di supporto.

La campagna di raccolta fondi è attiva a questo indirizzo e permette a tutti coloro che effettuano una donazione di vincere uno dei tanti premi in palio, tra cui: visite nella sede nerazzurra e al Suning Training Centre di Appiano Gentile, maglie autografate o video di ringraziamento da parte dei campioni dell’Inter.

Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere a Inter-Juventus in programma il prossimo 19 marzo 2023 con accesso alla Milano Lounge e visitare l’Inter HQ”.

Fonte: inter.it