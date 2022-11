Zanetti: «L’infortunio di Correa non è un caso, si gioca ogni tre giorni»

Javier Zanetti ha parlato a La Naciòn, prima dell’esordio dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. Il vice presidente nerazzurro è tornato a parlare dell’infortunio di Joaquin Correa.

TRE GIORNI – Javier Zanetti, dopo le parole spese per Lautaro Martinez (vedi articolo), ha parlato dei problemi legati a questo Mondiale, sicuramente “innovativo”: «Bisogna tenere conto delle particolarità di questo Mondiale. I giocatori arrivano, anche con una certa stanchezza, perché hanno giocato ogni 3/4 giorni tra Ottobre e Novembre. Giocano poi in squadre che sono obbligate a vincere, con aspettative e pressioni. Sarà un Mondiale molto strano, in mezzo alla stagione per le squadre europee». Così Zanetti sul Mondiale in Qatar.

CORREA – In quanto argentino, Zanetti non può che pensare alla propria Nazionale, che ha avuto diversi infortuni. Tra questi c’è anche Joaquin Correa, attaccante dell’Inter che salterà il Mondiale: «Ci sono state una serie di infortuni che non possono essere solo coincidenze. Penso a Lo Celso, Nico Gonzalez e Joaquin Correa». Così il vice presidente nerazzurro sul Tucu.