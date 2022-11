Nosotti: «L’Italia guardi il Mondiale per imparare! Giovani talenti? Arriveranno»

Doppia delusione per l’Italia, che perde l’amichevole contro l’Austria proprio nella giornata d’inaugurazione del Mondiale. Nosotti, sulle frequenze di Radio 24, commenta la situazione attuale degli azzurri e le previsioni per il futuro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati”.

FIDUCIA AZZURRA – Marco Nosotti commenta la situazione dell’Italia, dopo la sconfitta nell’amichevole contro l’Austria. Queste le parole del giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio 24: «Nella partita di ieri l’Italia non è mai riuscita a imbucare. Mi è piaciuto come Giacomo Raspadori ha reagito. I Mondiali vanno guardati per imparare. Roberto Mancini (vedi articolo) guarda in base alle caratteristiche dei giocatori Creare nuove relazioni in mezzo al campo è quello che fa la differenza nel calcio moderno. Ricerca dei giovani talenti per l’Italia? Il lavoro sulle Nazionali giovanili è importantissimo. Secondo me, però, servirebbe anche formare i formatori. Bisogna creare delle figure specializzate per formare giovani uomini. Il nostro calcio ha bisogno anche di questo. I giovani nella Nazionale maggiore dell’Italia arriveranno. Dobbiamo soprattutto cercare dei centrali difensivi e trovare degli attaccanti che abbiano un modo diverso di essere prima punta. Ho tanta fiducia nel nostro calcio italiano». Questo il pensiero sull’Italia espresso da Nosotti nella trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”.