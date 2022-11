Zanetti: «Lautaro Martinez cresciuto all’Inter! Mondiali? Gli ho detto una cosa»

Zanetti è in Qatar, dove sta facendo il commentatore dei Mondiali per la TV messicana assieme a Zamorano. Il vice president dell’Inter, al quotidiano argentino La Nacion, nel presentare le ambizioni della Seleccion si sofferma ovviamente su Lautaro Martinez.

UOMO LEADER – Javier Zanetti fa il tifo doppio per l’Argentina in questi Mondiali, visto chi guida l’attacco assieme a Lionel Messi: «Spero che Lautaro Martinez faccia molti gol. Con noi all’Inter è cresciuto in maniera evidente, ha aggiunto diverse cose al suo gioco. Oltre a convertirsi in un referente sia nel club sia in nazionale. Ha un gran futuro, non so quale possa essere il suo limite. Sarà il suo primo Mondiale, gli ho detto di divertirsi molto. Ha una cultura del lavoro ben installata e questo influisce per far sì che faccia la differenza in campo. Per come gioca e per quello che offre in allenamento sembra un veterano».