D’Ambrosio e de Vrij, destini diversi: dei due rinnovo più facile per uno – CdS

Nella lunga lista di giocatori in scadenza per l’Inter ci sono anche D’Ambrosio e de Vrij. Il Corriere dello Sport non esclude il rinnovo per entrambi, anche se solo uno sembra essere favorito.

LE ALTERNATIVE DIETRO – Ha giocato poco in questa stagione Danilo D’Ambrosio, che fra Serie A e Champions League ha collezionato rispettivamente quattro e due presenze. Nonostante ciò l’Inter sembra intenzionata a proporgli un rinnovo di contratto. È quanto afferma il Corriere dello Sport, rimarcando il suo valore nello spogliatoio. Diversa rispetto a D’Ambrosio la questione per Stefan de Vrij, autore di un 2022 pessimo. Il difensore dell’Olanda, che oggi potrebbe stare fuori col Senegal (vedi articolo), paga le sue prestazioni negative. Per de Vrij la possibilità di restare all’Inter è legata a quanto abbasserà le sue pretese e ai possibili sostituti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno