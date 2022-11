Bellanova, il riscatto dell’Inter è possibile ma non alle cifre stabilite – CdS

Tra i calciatori più utilizzati da Inzaghi a partita in corso nell’ultimo periodo c’è Bellanova. Il giovane difensore dell’Inter è arrivato in estate dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero disposti a riscattare il calciatore ma non alle cifre inizialmente pattuite.

RISCATTO POSSIBILE − Raoul Bellanova è arrivato all’Inter in estate con l’opzione del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, che nel giovane difensore intravedono grandi potenzialità, sarebbero sempre più convinti di riscattare il suo cartellino. Come riportato dal Corriere dello Sport, vista la difficile situazione economica in cui versa la società, l’Inter chiederà probabilmente uno sconto al Cagliari. Così come quasi certamente proverà a fare con la Lazio per Francesco Acerbi (vedi articolo), che si trova nella stessa situazione di Bellanova.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno