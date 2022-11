Gosens primo nome in uscita per ‘sbloccare’ il mercato in entrata: la situazione – SM

L’Inter dovrà prima sbloccare il mercato in uscita e dopo pensare al mercato in entrata, nonostante le ultime notizie legate a Marcus Thuram (vedi QUI). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il primo nome in uscita è Robin Gosens.

MERCATO IN USCITA – L’Inter ha un piano ben preciso per portare Marcus Thuram a Milano, cioè quella di cedere qualcuno così da poter accontentare la richiesta di 10 milioni da parte del Borussia Monchengladbach. Se la dirigenza nerazzurra vorrà acquistare il calciatore già durante la prossima sessione di mercato, dovrà sborsare quella cifra così da abbattere la concorrenza soprattutto del Bayern Monaco, che vorrebbe il calciatore a zero (a giugno quando andrà in scadenza). Robin Gosens è il primo nome nella lista tra i possibili partenti, ma su di lui non c’è ancora nulla di concreto. Da registrare il solito interesse del Bayer Leverkusen, ma per evitare una minusvalenza, l’Inter dovrà cedere l’ex Atalanta a una cifra non inferiore ai ventidue milioni di euro. Proprio dal Bayer Leverkusen potrebbe arrivare il giovane esterno olandese Mitchel Bakker.