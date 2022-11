Lautaro Martinez fondamentale per l’Argentina: con Messi un solo obiettivo

Lautaro Martinez vuole tornare a vincere con l’Argentina riportando la sua Nazionale sul tetto del Mondo. Il sogno del centravanti dell’Inter, inoltre, è quello di vincere al fianco di Lionel Messi e sa che questa è un’occasione da sfruttare.

PUNTO FERMO – Lautaro Martinez è un esempio per l’Argentina, che ritiene il centravanti dell’Inter un punto fermo della Nazionale. Dal canto suo, l’ex Racing vuole trascinare l’Argentina alla vittoria del Mondiale in Qatar, non accade dal 1986 con Diego Armando Maradona. L’attaccante dell’Inter, inoltre, vuole sfruttare al meglio l’occasione di poter giocare con Lionel Messi. Vincere al suo fianco, difatti, è da sempre il sogno del “Toro”. Lautaro Martinez rappresenta un punto fermo dell’Argentina di Lionel Scaloni, un motivo d’orgoglio per l’Inter che tiferà per lui a distanza, incrociando però le dita.