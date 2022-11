Thuram, l’Inter fa sul serio e incontra l’agente! Pronto contratto importante – SM

Marcus Thuram è seriamente l’obiettivo dell’Inter a partire già dal mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’agente presto incontrerà Piero Ausilio in Qatar.

OBIETTIVO SERIO – Thuram è più che una semplice idea dell’Inter per rinforzare l’attacco. Previsto nelle prossime ore un incontro tra gli agenti del giocatore e Piero Ausilio, rappresentante dell’Inter in Qatar. La dirigenza proporrà al giocatore un contratto importante di almeno 4 milioni di euro provando ad anticipare la concorrenza del Bayern Monaco che lo vorrebbe prendere a zero a giugno. Per l’acquisto, però, serviranno almeno 10 milioni.