Zancan: «Lotta Champions League? Inter favorita, le altre tutte lì! Conta…»

L’Inter è al momento seconda da sola in classifica a quota 43 punti. I nerazzurri, secondo Zancan, sono favoriti ad andare in Champions League. Per le altre, tanta bagarre

FAVORITA − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan parla della lotta in Champions League: «L’Inter è favorita ad andarci in Champions League soprattutto per il maggiore valore di qualità ed esperienza rispetto alle altre rivali. Le altre sono tutte lì. La differenza la faranno i dettagli, ma soprattutto gli scontri diretti. E ovviamente le coppe possono influire».