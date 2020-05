Zampa (sottosegretario alla Salute): “Serie A verso la ripartenza! Presto…”

Sandra Zampa parla delle novità riguardanti la ripresa della Serie A, che sembra avvicinarsi sempre di più (vedi articolo). Il sottosegretario alla Salute – intervenuta ai microfoni di “Circo Massimo”, in onda su “Radio Capital” – assicura che la strada è quella giusta. Di seguito le sue dichiarazioni

RIPARTENZA – Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, assicura che la Serie A stia procedendo verso la ripartenza: «Io credo che andiamo in quella direzione, mi pare che il ministro Vincenzo Spadafora lo abbia anche detto. Me ne sono occupata molto, cercando di capire. Io credo che avremo presto notizie confortanti per i tifosi».