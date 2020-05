Serie A, linee guida e regole per la ripresa del campionato: molte le novitÃ 

Serie A, linee guida e regole per la ripresa del campionato: molte le novità

La Lega Serie A ha redatto le linee guida e le regole per la ripresa del campionato che potrebbe ripartire dopo la metà di giugno

STADIO – L’articolo di “SportMediaset.it” rende note le linee guida e le regole della Lega Serie A per la possibile ripresa del campionato. “Stadio diviso in tre zone: Area tecnica, spalti, area esterne stadio. Massimo 300 persone in totale. Massimo 100 per zona. Le linee guida specificano dettagliatamente il numero delle persone nella varie zone in momenti diversi durante lo svolgimento della gara. Per esempio con il calcio d’inizio fissato alle 14, dalle 14 alle 17 sono previsti 22 giocatori in campo, 22 riserve e 20 dello staff. Il numero dei calciatori cala a 4 alla fine dell’evento. Anche i raccattapalla saranno 4. Regolamentato anche il numero dei giornalisti sugli spalti (10), degli steward e di tutti i membri della sicurezza“.

STADIO – L’arrivo agli stadi dovrebbe avvenire così. “Arrivo della squadra con diversi autobus/mezzi di trasporto (aumentare la distanza di sicurezza o utilizzo mascherine facciali). Squadre e arbitri arriveranno a orari diversi. Per la squadra di casa si raccomanda l’arrivo dei calciatori con le rispettive autovetture“.

SPOGLIATOIO – Nello spogliatoio si dovrebbero “utilizzare più stanze libere adiacenti possibile in modo da separare titolari, portieri e riserve. Non sarà permessa alcuna ripresa televisiva all’interno degli spogliatoi igienizzati“.

INGRESSO – Per l’accesso in campo, “le squadre entreranno in campo in frangenti diversi onde evitare assembramenti. Vietate le strette di mano, la foto di squadra, non ci saranno mascotte e nemmeno i bambini che accompagnano di solito i calciatori“.

INTERVISTE – Cambierebbe anche il modo di eseguire le interviste. “Sia le interviste mini flash (fine primo tempo) che la super flash (fine gara) dovranno rispettare le distanze tra giornalista e calciatore di almeno 1,5 metri e realizzare con microfono boom. La Mixed zone rimarrà chiusa. Conferenza stampa modello F1: domande via skype-whatsapp, con presenza massima garantita di numero 3 titolari di diritto“.

SALUTE – Si richiederebbero rigidi requisiti igienico-sanitari. “Sono ovviamente previste rigidissime norme igieniche-sanitarie per garantira la massima sicurezza di tutti i presenti allo stadio. Tra squadre la misura delle temperatura corporea, utilizzo di disinfettanti, alimenti preparati e già confezionati, bottigliette d’acqua personalizzate, uso docce-spogliatoi in piccoli gruppi e con distanza minima di 2 metri“.

ARBITRI – Per quanto riguarda gli arbitri, queste sarebbero le novità. “Nessuna persona potrà accedere alla stanza/spogliatoio degli arbitri. Kit e distinte saranno posizionate fuori dalla lora stanza. Non ci saranno più raduni arbitrali. I calciatori non potranno più protestare nei confronti degli arbitri e non potranno avvicinarsi per alcuna ragione a meno di 1,5 metri di distanza“.