Rakitic pedina per Lautaro Martinez? L’Inter ha preso una decisione – MD

Condividi questo articolo

Rakitic è ormai ai titoli di coda con il Barcellona e potrebbe diventare una pedina di scambio per gli affari più caldi. Tra questi, Lautaro Martinez dell’Inter e Miralem Pjanic della Juventus. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, il croato non rientra nelle discussioni

NON GRADITO – Ivan Rakitic da ormai qualche sessione di mercato viene dipinto come una pedina di scambio. Il centrocampista del Barcellona piaceva alla Juventus e anche al Paris Saint-Germain, club con il quale mancava in pratica solo la firma. Ora, secondo il Mundo Deportivo, le cose sono cambiate. Il Barcellona lavora a due grandi obiettivi per la prossima stagione: Lautaro Martinez e Miralem Pjanic. Né Inter né Juventus, però, hanno dimostrato interesse per il croato, che dunque non rientra nelle trattative.

Fonte: mundodeportivo.com – Miguel Rico