Capello: “Lautaro Martinez ha tutto! Barcellona? Meglio se rimane all’Inter”

Lautaro Martinez è il primo nome sulla lista del Barcellona, che continua a trattare con l’Inter. Fabio Capello – intervenuto ai microfoni di Cadena Ser – dà un consiglio spassionato al giovane attaccante nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

ERRORE DA NON FARE – Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per raggiungere il connazionale Lionel Messi al Barcellona. Secondo Fabio Capello sarebbe un errore da non commettere: «Arrivare al Barcellona e trovare Luis Suarez è difficile, sarebbe meglio per lui rimanere all’Inter. Lautaro Martinez è un ottimo giocatore, ha tutto. Molta qualità, movimenti veloci ed è molto veloce a tirare in porta».