Eriksen è stato uno dei migliori in campo in Inter-Cagliari di oggi (vedi pagelle). L’ex difensore Gianluca Zambrotta, ospite di “A tutta rete” su Rai 2, parla di come Conte è riuscito a riportare il danese su buoni livelli.

DENTRO LA PARTITA – Gianluca Zambrotta vede tanti miglioramenti nell’Inter: «Non solo un ruolo ritrovato per Christian Eriksen, che comunque doveva essere rivalutato a livello economico. Ricordiamo che erano stati spesi milioni su milioni, doveva comunque rientrare l’Inter dalla spesa che aveva fatto. Si è ripreso in un nuovo ruolo, Antonio Conte è stato bravo a rivalutarlo come regista basso. È stato eccellente il lavoro di Conte, non solo su Eriksen ma anche sulla difesa. A inizio anno prendeva tanti gol, poi è stata sistemata. La coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è fra le top-5 al mondo, e sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista dell’autostima. Lo si vede anche dalle interviste: Conte sorride molto di più rispetto a prima».