Pagelle Inter-Cagliari: Hakimi la cambia, Darmian decisivo. Sanchez non punge

Pagelle Inter-Cagliari: Antonio Conte si affida a Lukaku e Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali), ma sono Hakimi e Darmian gli uomini decisivi per raggiungere tre punti pesantissimi. Sanchez non riesce a pungere e sbaglia troppe scelte

HANDANOVIC 6: Si fa trovare pronto su Nainggolan, respingendo un tiro insidioso. Non subisce gol.

SKRINIAR 6,5: E’ praticamente insuperabile in fase difensiva. Qualche sbavatura in impostazione ma fa il suo.

DE VRIJ 6,5: Comanda la linea difensiva con grande tempismo, qualità e precisione. Bravo nell’uno contro uno.

BASTONI 6,5: Grande concentrazione nelle marcature preventive e non era facile. Bene in impostazione.

Pagelle Inter-Cagliari, il centrocampo: Hakimi subito decisivo, Darmian gol

DARMIAN 6,5: E’ attento e sfiora il gol con una botta sul primo palo, ma non riesce a segnare nel primo tempo. Si rifà nella ripresa con un gol pesantissimo.

– D’AMBROSIO SV: Entra nel finale con qualche imprecisione.

ERIKSEN 6: E’ nel vivo del gioco e insidioso con un paio di conclusioni pericolose dalla distanza.

– GAGLIARDINI 5,5: Entra nel finale di partita, sfruttando la sua fisicità, ma sbagliando troppe chiusure.

BROZOVIC 6: Corre per tutta la partita come un forsennato. Recupera palloni, ma manca lo spunto decisivo e nel finale perde un paio di palloni sanguinosi.

SENSI 6: Torna titolare con la consueta qualità e sfiorando il gol in un paio di occasioni. Accelera ma non è decisivo.

– VECINO SV: Corre nel finale, tentando di tenere bene la posizione e toccare palloni di testa.

YOUNG 5,5: Sfonda poco, ma è concentrato e compie pochi errori in entrambe le fasi di gioco.

– HAKIMI 6,5: Entra ed è subito decisivo. Sfonda a destra e ottimo assist per il gol di Darmian.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Sanchez non punge

LUKAKU 6: Ha poche occasioni ma fa sentire la sua presenza in attacco. Prezioso in diverse occasioni.

SANCHEZ 5,5: Sbaglia un paio di scelte che potevano essere decisive per sbloccare la partita. Lavora bene il pallone, ma non è decisivo in area.

– LAUTARO MARTINEZ 6,5: Entra e dà la scossa. Si vede subito la differenza con Sanchez per qualità e scelte. Grande applicazione.

Pagelle Inter-Cagliari, i voti di Conte e degli avversari

CONTE 6: Schiera un’Inter di qualità a centrocampo, ma l’assenza di Lautaro Martinez in area si fa sentire. Alla fine la decidono Hakimi e Darmian.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario 6,5; Rugani 5,5 (Simeone 6), Godin 6, Carboni 6; Zappa 6 (Cerri SV), Marin 6, Nainggolan 6, Duncan 5,5 (Asamoah 6), Nandez 6; Pavoletti 6 (Gaston Pereiro SV), Joao Pedro 5,5. Allenatore: Semplici 6.