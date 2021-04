Darmian: «Io importante all’Inter così come tutto il gruppo! Un segnale»

Darmian, autore del gol del vantaggio, dopo Inter-Cagliari terminata 1-0, ai microfoni di “DAZN” ha parlato del gol realizzato oggi e dell’esultanza.

UOMO PARTITA – Darmian, autore del gol del vantaggio, dopo Inter-Cagliari 1-0, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Abbiamo incontrato una buona squadra oggi che si è difesa bene sin dall’inizio. Quando incontri queste squadre che si chiudono è difficile trovare spazio. Siamo contenti di questi vittoria che è importantissima per il nostro cammino. Mi sento importante? Sì, così come il resto della squadra. Da qui alla fine mancano ancora diverse partite, avremo bisogno di tutti. L’esultanza? Quando si fa gol si è immerso dagli abbracci dei compagni. Il mister lo conosciamo: è uno passionale e cerca di trasmetterci la sua passione la voglia di vincere. Io decisivo nelle partite grosse come a Manchester United? Oggi era difficile, portare a casa i tre punti oggi era fondamentale. Abbiamo dato un segnale importante».