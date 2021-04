Inter, altro sorpasso sul Milan: primi a vincere le prime 11 di ritorno

L’Inter – dopo quello in classifica già avvenuto diverse giornate or sono – effettua un altro sorpasso sul Milan. I nerazzurri con la vittoria di oggi (11sima di fila), superano infatti il record dei rossoneri del 1989/90, che avevano vinto tutte le prime 10 giornate del girone di ritorno.

NUOVO RECORD – Undici vittorie in altrettante partite del girone di ritorno giocate fin qui (vedi report). Con quella di oggi in Inter-Cagliari, i nerazzurri superano il record fatto registrare dal Milan nella stagione 1989/90. I rossoneri, infatti, si fermarono a “sole” dieci vittorie dall’inizio del girone di ritorno di quell’annata, fermandosi all’undicesima giornata dopo la sconfitta per 0-3 contro la Juventus. Insomma, un altro dato che segnala quanto la squadra di Antonio Conte stia meritando sempre di più il primo posto in classifica e gli undici punti di distanza dal secondo posto occupato proprio dai rossoneri.