Young-Candreva: contro il Napoli tornano i padroni delle fasce dell’Inter

Condividi questo articolo

Per numeri e rendimento in campo, Ashley Young e Antonio Candreva sono i migliori esterni espressi dall’Inter in questa stagione. Con ogni probabilità, i titolari in Napoli-Inter sulle fasce nerazzurre saranno loro, secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni a “Sky Sport”.

SECONDA GIOVINEZZA – Ashley Young e Antonio Candreva sono attualmente i migliori esterni dell’Inter, per applicazione e rendimento in campo. L’italiano sta vivendo una seconda giovinezza alla quarta stagione in nerazzurro. Merito del secondo incontro con Antonio Conte, già avuto come ct nell’Italia, che sa apprezzarne le doti di corsa lungo tutto il campo. Un nuovo inizio per Candreva con l’Inter, bagnato con lo splendido gol siglato alla prima gara in stagione, un bolide da 30 metri nel 4-0 al Lecce. Nel primo semestre, il numero 87 ha messo a referto già 4 reti e 6 assist, tornando sui livelli del primo anno nerazzurro. Una continuità di rendimento che emerge anche dal minutaggio: con 1.805 minuti giocati fino a qui, è il nono giocatore più utilizzato da Conte.

INASPETTATA FRESCHEZZA – Young è arrivato a gennaio con l’etichette di giocatore esperto a costo quasi nullo, dopo l’ultimo periodo in ombra al Manchester United. Anche per l’inglese, un esordio di grande qualità, servendo a Lautaro Martinez un cross perfetto per il vantaggio contro il Cagliari. E Young è inoltre l’ultimo giocatore dell’Inter ad aver segnato prima del lockdown imposto dal Coronavirus. Una rete (la prima in nerazzurro) tanto bella quanto ininfluente nella sconfitta a Roma contro la Lazio. Oltre a questo, una continuità di rendimento e un’applicazione maniacale che spingono l’Inter alla riconferma ufficiosa in vista della prossima stagione. Assente all’andata, così come Candreva, per motivi di turnover, contro il Napoli torneranno entrambi titolari, per provare a infiammare le fasce del San Paolo.