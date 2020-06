Juan Jesus chiama Nainggolan a Roma: “Lupo ninja, ti aspettiamo!”

Siparietto tra Radja Nainggolan e Juan Jesus: l’ex difensore nerazzurro, tra i commenti a un suo post sul suo profilo ufficiale “Instagram”, ha invitato il centrocampista dell’Inter – in prestito al Cagliari – a tornare a Roma.

CAPO BRANCO – Mentre sono tornate negli ultimi giorni le voci di un ritorno di Radja Nainggolan a Roma, ci pensa Juan Jesus a (ri)chiamare l’ex compagno nella Capitale. Sotto a un post pubblicato dall’ex difensore nerazzurro sul suo profilo ufficiale “Instagram”, il centrocampista dell’Inter – attualmente in prestito al Cagliari – ha commentato in questo modo: “Jlupo? Ma che, ti inventi i soprannomi da solo? Non devi esagerare…”. Pronta la risposta del difensore giallorosso, che scherzosamente ha invitato il belga a tornare nella squadra capitolina: “Ti aspettiamo nel branco, manca un capo branco del casino! Tu sei il lupo ninja”. Insomma, un siparietto simpatico, che aumenta però le voci su un possibile ritorno di Nainggolan nella sua ex squadra.