FOTO – Lukaku, totale serenità in vista di Napoli-Inter

Romelu Lukaku si prepara in vista di Napoli-Inter (sabato alle 12), semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il centravanti belga non vede l’ora di tornare a giocare e a segnare, per incrementare un bottino che vede già 23 reti in stagione. La foto dall’allenamento di oggi.

RIPRENDERE – Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare a giocare: sabato si giocherà Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il numero 9 dell’Inter spera di bissare la prima volta al San Paolo, dello scorso 6 gennaio. Una partita perfetta, che ha visto il belga siglare una straripante doppietta nell’1-3 finale. Una vittoria doppiamente importante, considerando che i nerazzurri non vincevano in campionato al San Paolo dal 1998. Ora Lukaku dovrà ripetersi, per incrementare il suo bottino realizzativo che lo vede già a quota 23 gol in stagione (media 0,67). Al momento, solo 5 grandi attaccanti del passato nerazzurro sono davanti a lui per media gol al primo anno con l’Inter, tra cui Ronaldo e Vieri (entrambi a 0,72 gol per partita). Inoltre, Lukaku dovrà caricarsi sulle spalle i compagni e contribuire a raggiungere la finale di Coppa Italia, che l’Inter non disputa dal 2011 (che coincide con l’ultima vittoria del trofeo). Obiettivi e pressioni che il 9 nerazzurro non sembra avvertire, dalla foto pubblicata dopo l’allenamento di oggi e commentata semplicemente così: “What’s up 👍🏿💯“.