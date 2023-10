Walem: «Scudetto, in Serie A c’è una squadra da battere. Lukaku…»

Johan Walem, ex calciatore e leggenda del calcio belga, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, di Romelu Lukaku (e non solo).

SCUDETTO – Queste le parole di Johan Walem, ex calciatore e leggenda del calcio belga, al sito di Gianluca Di Marzio sulla lotta scudetto in Serie A, che vede tre squadre in due punti. «E’ normale perché Juve, Milan e Inter hanno i mezzi per fare non bene, ma di più – si legge su GianlucaDiMarzio.com –. Hanno voglia di vincere e quindi è bello avere una lotta del genere. Secondo me quest’anno in Serie A c’è una squadra da battere: l’Inter. I nerazzurri hanno fatto molto bene e si stanno ripetendo quindi per me è la favorita. Hanno la mentalità giusta e con l’allenatore le cose stanno andando benissimo. E poi hanno bei giocatori, bisogna dirlo. Lukaku è andato via ma hanno preso Thuram che è molto, molto, molto forte. Questo dimostra la forza della dirigenza che va a cercare i talenti giusti per la squadra».

THURAM – Walem su Marcus Thuram, figlio di Lilian, con cui Walem ha giocato a Parma nella stagione 1999/2000. «Non ho nessuno aneddoto su Marcus ma quando lo vedo giocare a questi livelli penso che Lilian possa essere orgoglioso del figlio. Lilian però era tutto diverso. Lui era un difensore molto duro e secco però li accomuna la personalità perché per far bene a questi livelli bisogna averne tanta e Marcus ha dimostrato di averne. Si è adattato molto in fretta ai compagni e questo è stato importante. L’ambizione dei grandi giocatori come Marcus è arrivare al top».

SAN SIRO – Walem sul ritorno dell’attaccante belga a San Siro. «Penso verrà accolto male perché il club ha vissuto la faccenda Lukaku malissimo. Ma anche Romelu non l’ha vissuta bene, secondo me ha sbagliato a lasciare l’Inter e soprattutto il modo in cui l’ha fatto. Però non so sia stato lui a trattare di nascosto con la Juve oppure l’agente, l’avvocato… Però quando ci sono tante persone di mezzo alla fine paga sempre il giocatore. Lui se n’è andato dall’Inter che poi ha deciso di mollarlo. Il modo in cui si sono lasciati non è stato bello».

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – Walem sulla questione relativa alla finale di Champions League, in cui Lukaku iniziò dalla panchina. «Conosco Romelu personalmente perché l’ho avuto con me e so che lui vuole sempre giocare, vincere tutto ed essere il migliore. Però dovrebbe anche accettare la concorrenza e dando un’occhiata allo squadrone che aveva l’Inter… per un pelo non hanno vinto la Champions League».

ROMA – Walem sulla scelta della squadra giallorossa da parte di Lukaku. «A Roma l’ambiente, la squadra e l’allenatore credono in lui, quindi la scelta alla fine si è rivelata lo stesso azzeccata. Poi Lukaku è senza dubbio uno dei attaccanti migliori al mondo, chi non lo vorrebbe? A tutti piacerebbe averlo. Scudetto come ha fatto Batistuta? Non lo so, bisogna avere anche una squadra forte attorno e non so se la Roma sia attrezzata per questo. Io non ce la vedo a lottare per lo Scudetto, speriamo possa lottare per i primi quattro posti ma ci sono anche gli altri. Detto questo, io Batistuta l’ho conosciuto alla Fiorentina quando giocava con Rui Costa ed era una cosa allucinante».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Andrea Schiavone