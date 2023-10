Satriano, match di lusso per il suo Brest! Ma solo panchina

Per il Brest di Martin Satriano, in prestito dall’Inter, alle ore 13 è in programma un incontro di lusso contro il Paris Saint-Germain. Per l’attaccante uruguaiano, però, partenza solo dalla panchina.

BIG MATCH – Il Brest, che attualmente è sesto nella classifica della Ligue 1, si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain alle 13. Un incontro di cartello per Martin Satriano e compagni, pronti a dare battaglia alla squadra che in settimana ha asfaltato il Milan in Champions League con un netto 3-0. Per l’attaccante in prestito dall’Inter, però, partenza soltanto dalla panchina.