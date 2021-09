Vulpis: «Interspac progetto suggestivo. Cottarelli ha idee, studi il St Pauli»

Interspac si è presentata con un seminario andato in scena venerdì mattina (vedi articolo). Il giornalista Marcel Vulpis, nel corso di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, analizza cosa può portare la proposta di azionariato popolare di Cottarelli.

IDEA DA SEGUIRE – Marcel Vulpis è ottimista sulla riuscita del progetto Interspac: «Il progetto di Carlo Cottarelli è molto suggestivo. L’idea è di modernità, se parliamo di gestione delle società di calcio, col coinvolgimento dei tifosi nelle decisioni. Questo sta avvenendo in forme differenti, per esempio con Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. A Cottarelli direi di studiare il modello del St Pauli, detto questo credo che sia capace di attirare perché è un personaggio incredibile. Ha idee chiare, parla di una governance più moderna con il coinvolgimento dei tifosi a tre livelli, anche con dei personaggi importanti a livello istituzionale, come il Bayern Monaco che ha degli sponsor importanti. Quello del Bayern Monaco potrebbe essere un modello mutuabile in Italia, ma ci vogliono delle persone serie: il calcio ha bisogno di un mix di esperienza e competenza, perché se il progetto sportivo non ha qualcosa dietro si ferma».