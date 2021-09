Palmeri: «Inzaghi ancora una volta ha tolto due gladiatori. Dimarco si rifarà»

Arriva qualche critica per Inzaghi nella lettura di Inter-Atalanta. Il giornalista Tancredi Palmeri, in collegamento dal Meazza per Calcio Weekend su Sportitalia, segnala come il tecnico avrebbe potuto fare meglio i cambi.

L’ANALISI – Tancredi Palmeri non critica il singolo dopo Inter-Atalanta: «I rigori si sbagliano, Federico Dimarco avrà tempo per rifarsi e ci mancherebbe altro. Soltanto chi non ha coraggio non li va a tirare, non è sui rigori che si discute la partita. È su questo: Simone Inzaghi, ancora una volta, inspiegabilmente nel momento decisivo toglie i due gladiatori veri dell’Inter, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, e svuota un pochino di punti di riferimento per la rimonta. Per il resto l’Atalanta è una grande squadra, ci sta che l’Inter possa dare e possa subire in una partita del genere. Nei dettagli però si giocano i campionati».