Costacurta: «Inter, non vedo difetti a parte uno. Filosofia mantenuta»

Per Costacurta l’Inter, a maggior ragione dopo aver retto contro l’Atalanta, è in grado di lottare per il vertice tutta la stagione. Queste le sue parole nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale.

CONFERMATI – Alessandro Costacurta vede punti di continuità dell’Inter nella nuova stagione: «A me sembra che abbia mantenuto una filosofia di gioco che è quella un pochino di Antonio Conte. C’è la capacità di verticalizzare, la prima parte dell’Inter l’anno scorso era stata fatta in una certa maniera e poi hanno iniziato a verticalizzare. Credo che questo sia il vantaggio. Io per ora difetti, a parte quelli evidenziati dall’Atalanta sui gol presi, non ne vedo: questa mi sembra una squadra molto solida. E, sempre secondo me, è la favorita per lo scudetto».