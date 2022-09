Vojvoda non ha paura dell’Inter: «Ma che paura! A San Siro per vincere»

Vojvoda, difensore del Torino prossimo avversario dell’Inter in campionato, intervistato attraverso i canali ufficiali del club non ha per niente paura di sfidare i nerazzurri a San Siro, ribadendo quanto detto in zona mista (vedi QUI).

NIENTE PAURA – Mergim Vojvoda intervistato da Torino Channel vuole solo vincere contro i nerazzurri: «La partita contro l’Inter non ci preoccupa, siamo carichi. Da domani si torna a lavoro. Andiamo lì per giocare e vincere, niente di più!».