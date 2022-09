Inzaghi sperimenta una ‘nuova’ Inter offensiva per far male al Bayern Monaco

Arrivano sempre più conferme dall’allenamento di rifinitura dell’Inter ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi vuole rialzare la testa dopo la brutta sconfitta al derby e studia una formazione offensiva per far cercare di contrastare il Bayern Monaco all’esordio in UEFA Champions League.

CAMBI IN ARRIVO – Inter a lavoro questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura davanti lo sguardo attento della dirigenza al completo. Unico assente Romelu Lukaku, che tornerà in settimana prima di Inter-Torino. Arrivano conferme riguardo i nuovi possibili cambi ideati da Simone Inzaghi dopo la batosta (soprattutto mentale) arrivata dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico piacentino in partitella ha provato una formazione molto offensiva con l’inserimento non solo di Henrikh Mkhitaryan a centrocampo con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu (non Nicolò Barella), ma anche con l’inserimento di Robin Gosens sulla fascia sinistra, e Denzel Dumfries dalla parte opposta (quest’anno non hanno mai giocato insieme).

Questa la formazione provata in allenamento (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.