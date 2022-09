Vojvoda avvisa l’Inter: «Siamo carichi. Andremo a San Siro per vincere!»

Vojvoda, difensore del Torino prossimo avversario dell’Inter in campionato, in mixed zone dopo la vittoria contro il Lecce ha fatto riferimento proprio alla prossima sfida contro i nerazzurri.

NERAZZURRI AVVISATI – Mergim Vojvoda avvisa l’Inter in vista della prossima sfida di campionato: «Siamo riusciti a trovare il gol contro il Lecce sfiorando anche il secondo gol. Siamo contenti perché non era una partita facile. Guardiamo partita dopo partita. La prossima sarà l’Inter e da domani lavoreremo per vincere lì, non conta San Siro o meno. Siamo carichi perché vogliamo fare bene».