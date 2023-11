Visnadi: «Inter smontata, eppure complimenti! Juventus, dico una cosa»

Inter e Juventus si sfideranno il 26 novembre all’Allianz Stadium in quello che sarà uno scontro al vertice. Visnadi dice la sua sulle diverse filosofie di Inzaghi e Allegri e sulle chance scudetto di una e dell’altra squadra: di seguito le sue parole su Sky Sport

VITTORIE DAL SAPORE DIFFERENTE – Inter e Juventus sono rispettivamente la prima e la seconds forza del campionato, ma secondo Gianni Visnadi difficilmente una continuerà a lottare: «Io sono di quelli che pensano e dicono che giocando come gioca la Juventus si vincono le partite ma difficilmente si vincono i campionati. Non penso che giocando così possa correre per lo scudetto. Non so se l’Inter dominerà il campionato, certamente è partita bene e sta continuando bene. Si vede molto il lavoro di Inzaghi, penso che dietro i successi ci sia davvero un grande lavoro dell’allenatore. Una squadra che per il terzo anno di fila è stata smontata e comunque siamo qui a farle i complimenti. La Juventus è lì con merito, dove magari potevano esserci Milan e Napoli che avevano i mezzi, però non è un’eresia dire che c’è modo e modo di vincere e anche di difendersi e contrattaccare. Credo che il gioco della Juventus negli ultimi tempi sia stato molto speculativo».

DIFFERENZA UNICA – Visnadi spiega poi qual è la differenza tra l’attacco dell’Inter e quello della Juventus: «Ritorno al discorso di prima, io penso ci sia il merito di Inzaghi. Ragionando reparto per reparto le individualità della Juventus sono superiori. La squadra bianconera ha quattro attaccanti intercambiabili, l’Inter ne ha due veri ma solo uno era una certezza. L’altro, Thuram, quando è arrivato eravamo tutti qui a dire che non è un attaccante vero e che fa pochi gol. Invece si è inserito benissimo, sembra all’Inter da sempre ed è l’ennesimo partner di Lautaro Martinez che ha un rendimento molto alto. E penso sia dovuto a chi lo allena. Mentre nella Juventus ancora non abbiamo capito quanto e se è forte Vlahovic».