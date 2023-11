Juventus-Inter, per Locatelli dipende da un fattore! Rabiot pronto – Sky

La Juventus il 26 novembre all’Allianz Stadium ospiterà l’Inter di Inzaghi nel tentativo di spodestarla dal primo posto in classifica. Intanto Locatelli, che ha subito una piccola frattura alla costola, farà di tutto per esserci. Mentre Rabiot scalda i motori: di seguito le ultime in casa bianconera da Sky Sport

APPRENSIONE – In casa Juventus c’è apprensione per Locatelli per una piccola frattura alla costola che di per sé non è un infortunio grave, ma solo con terapie e antidolorifici sarà in grado di scendere in campo. Molto dipenderà dalla sua sopportazione del dolore. Di certo farà di tutto per esserci contro l’Inter.

PRONTO – Rabiot è il centrocampista più completo, l’unico sempre in campo per 90 minuti. Finora è andato in gol solo a Udine ma Allegri non è preoccupato. La sua esplosione un anno fa iniziò proprio contro l’Inter ed oggi come allora era la tredicesima giornata. La sua stagione poi fu una delle migliori in carriera.