Visnadi: «L’Inter in Europa deve superarsi, già due rivali più forti!»

Visnadi dice la sua sull’Inter e sul percorso che dovrà fare in Champions League. Per il giornalista in Europa ce ne sono di squadre migliori.

RIVALI SUPERIORI − A Radio Sportiva, Gianni Visnadi si esprime sui nerazzurri: «L’Inter è matura per vincere il campionato, sta rispettando il pronostico di essere la favorita. La finale di Champions ha dato autorevolezza, dando autostima al gruppo. Per ripetere quel percorso l’Inter dovrà superarsi. Le avversarie ci sono, l’Inter è forte, ma secondo ci sono rivali più forti, come quelle di ieri sera (Real Madrid e Manchester City, ndr)».